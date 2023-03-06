Мир 06 марта 2023, 07:55 КНДР разработала ракетный двигатель, предназначенный для вывода в космос ракеты-носителя Управление по освоению космоса КНДР: инженеры создали двигатель для ракеты-носителя Роскосмос

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КНДР активно реализует космическую программу. Северокорейские инженеры разработали мощный двигатель для ракеты-носителя, который позволит вывести на орбиту спутники. Об этом Центральному телеграфному агентству Кореи рассказал заместитель директора Государственного управления по освоению космоса Пак Кен Су.

«КНДР достигла полного успеха в разработке мощного ракетного двигателя, предназначенного для вывода в космос ракеты-носителя, в результате чего можно гарантировать запуск различных спутников на соответствующие орбиты», — заявил он.

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Ранее стало известно, что США создали малые боевые космические средства против российских спутников. По словам начальника Военно-космической академии имени Можайского генерал-майора Анатолия Нестечука, эти технологии смогут приближаться к российским аппаратам и выводить их из строя.

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Кроме этого инженеры частной американской компании SpaceX создали шпионы-спутники, которые могут использоваться в кибератаках и для радиоэлектронной борьбы.