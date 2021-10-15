КНДР раскритиковала южнокорейскую «Игру в кальмара»

Издание из Северной Кореи Arirang Meari раскритиковало южнокорейский сериал «Игра в кальмара», ставший самым популярным на Netflix. Авторы материала посчитали, что это шоу показывает ужасный мир, где важны только деньги.

В критическом разборе также было указано, что сериал «Игра в кальмара» стал так популярен, потому что достоверно показывает южнокорейскую капиталистическую культуру в худшем ее проявлении, сообщил DTF.

По мнению критиков из КНДР люди в Южной Корее, как и в этом шоу, постоянно конкурируют друг с другом, что в итоге приводит их к вымиранию. Интересно, что в Северной Корее нельзя смотреть иностранные сериалы шоу. Этот запрет введен на законодательном уровне, а за его нарушение даже можно сесть в тюрьму. В связи с этим не совсем понятна цель критического разбора сериала этим изданием. Также неясно, как авторы обошли этот запрет и посмотрели шоу.

«Игра в кальмара» вышла в сентябре. Она стала самым популярным сериалом Netflix. По сюжету группа людей, которые обременены большими долгами и не могут их отдать, приглашают поиграть в детские игры. Победитель получает 38 миллионов долларов. В процессе тех, кто не справляется с испытаниями, убивают.