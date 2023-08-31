Мир 31 августа 2023, 02:13 КНДР провела учения по тактическому ядерному удару КНДР провела имитирующие удары тактическим ядерным оружием по Южной Корее учения Pxhere

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КНДР провела учения подразделений Корейской народной армии (КНА). Военные отработали нанесение ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦТАК.

«КНА <…> провела учения по тактическому ядерному удару, имитируя удары по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных бандитов Республики Корея с применением тактики выжженной земли», — указали авторы материала.

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В рамках учений военные запустили две баллистические ракеты с международного аэропорта Пхеньяна. Траектория их полета была по направлению на северо-восток. На высоте 400 метров ракеты взорвались над условными целями.

Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Военно-морские силы КНА станут составной частью ядерных сил сдерживания КНДР. Он указал, что в соответствии с политикой расширения операций с тактическим ядерным оружием подразделения различных служб оснастят новым вооружением.