31 августа 2023, 02:13
КНДР провела учения по тактическому ядерному удару
КНДР провела имитирующие удары тактическим ядерным оружием по Южной Корее учения
КНДР провела учения подразделений Корейской народной армии (КНА). Военные отработали нанесение ударов тактическим ядерным оружием с имитацией уничтожения командных пунктов и аэродромов на территории Южной Кореи. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на ЦТАК.
«КНА <…> провела учения по тактическому ядерному удару, имитируя удары по основным командным центрам и оперативным аэродромам военных бандитов Республики Корея с применением тактики выжженной земли», — указали авторы материала.
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В рамках учений военные запустили две баллистические ракеты с международного аэропорта Пхеньяна. Траектория их полета была по направлению на северо-восток. На высоте 400 метров ракеты взорвались над условными целями.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын заявил, что Военно-морские силы КНА станут составной частью ядерных сил сдерживания КНДР. Он указал, что в соответствии с политикой расширения операций с тактическим ядерным оружием подразделения различных служб оснастят новым вооружением.
КНДР
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