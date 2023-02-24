Мир 24 февраля 2023, 08:52 КНДР провела учения по пуску стратегических крылатых ракет — СМИ «Ренхап»: КНДР провела учения по пуску крылатых ракет YouTube

Читать 360tv в

Северная Корея провела учения по пуску «стратегических крылатых ракет», сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на государственные СМИ КНДР. Отмечается, что республика «четко продемонстрировала военную позицию» ядерных боевых сил страны в ответ на совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые прошли на этой неделе.

По информации официального Центрального информационного агентства Корейской Народно-Демократической Республики, подразделение стратегического крылатого ракетного комплекса на рассвете в четверг выпустило в сторону Восточного моря четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 из района северо-восточного города Ким Чаек в провинции Северный Хамген.

Реклама

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал КНДР «отказаться от дальнейших провокационных действий»: прекратить ракетные запуски и вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова. Гутерриш подчеркнул, что власти республики должны выполнить международные обязательства по резолюциям Совбеза ООН.

Реклама