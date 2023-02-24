24 февраля 2023, 08:52
КНДР провела учения по пуску стратегических крылатых ракет — СМИ
«Ренхап»: КНДР провела учения по пуску крылатых ракет
Северная Корея провела учения по пуску «стратегических крылатых ракет», сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на государственные СМИ КНДР. Отмечается, что республика «четко продемонстрировала военную позицию» ядерных боевых сил страны в ответ на совместные военные учения Южной Кореи и Соединенных Штатов, которые прошли на этой неделе.
По информации официального Центрального информационного агентства Корейской Народно-Демократической Республики, подразделение стратегического крылатого ракетного комплекса на рассвете в четверг выпустило в сторону Восточного моря четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 из района северо-восточного города Ким Чаек в провинции Северный Хамген.
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Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш призвал КНДР «отказаться от дальнейших провокационных действий»: прекратить ракетные запуски и вернуться к переговорам по денуклеаризации Корейского полуострова. Гутерриш подчеркнул, что власти республики должны выполнить международные обязательства по резолюциям Совбеза ООН.
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