КНДР провела пуск «неопознанных снарядов»

Северная Корея провела пуск трех неопознанных снарядов в направлении Японского моря. Об этом сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных.

По информации южнокорейских военных, запуск производился из района города Сондок в провинции Хамген-Намдо, пишет РИА «Новости».

Агентство Киодо, в свое очередь, сообщило со ссылкой на правительство Японии, что КНДР провела пуски баллистических ракет. они не достигли исключительной экономической зоны страны.

Японская береговая охрана рекомендовала судам, находящимся в Японском море, проявлять осторожность.

Это испытание стало вторым с начала месяца: 2 марта КНДР провела пуск двух неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Они вылетели в сторону Японского моря из окрестностей города Вонсан, говорилось тогда в сообщениях.

В прошлом году Северная Корея испытала 13 ракет и снарядов. В ООН эти запуски назвали нарушением резолюции Совета безопасности. В начале 2020 года Пхеньян сообщил о ядерных испытаниях и новом стратегическом оружии.