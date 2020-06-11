    11 июня 2020, 08:49

    КНДР призвала США не вмешиваться в межкорейские отношения

    Анастасия Кременчугская

    МИД КНДР призвал Соединенные Штаты не вмешиваться в отношения между Северной и Южной Кореями. Об этом сообщил сайт «Свободная пресса» со ссылкой на иностранное издание.

    Отмечается, что отношения между КНДР и Южной Кореей — это внутренний вопрос, он касается лишь их народа, никто, включая США, не имеет права вмешиваться в него.

    КНДР прекратил общение с Южной Кореей после инцидента с агитационными листовками. Они появились на границе между странами.