КНДР призвала США не вмешиваться в межкорейские отношения

Отмечается, что отношения между КНДР и Южной Кореей — это внутренний вопрос, он касается лишь их народа, никто, включая США, не имеет права вмешиваться в него.

КНДР прекратил общение с Южной Кореей после инцидента с агитационными листовками. Они появились на границе между странами.