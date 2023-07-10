Мир 10 июля 2023, 09:29 КНДР предупредила США о последствиях «провокационной воздушной разведки» Минобороны КНДР заявило, что будет сбивать самолеты США в своем воздушном пространстве Unsplash

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В начале июля самолет США несколько раз нарушил воздушное пространство КНДР. Минобороны республики расценило это как провокацию и предупредило американскую армию, что уничтожит нарушителя, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Военных возмутило решение Пентагона перебросить стратегическую атомную подлодку в оперативную акваторию Корейского полуострова и проведение у границ КНДР воздушной разведки. Со 2 по 9 июля самолеты RC-135 и U-2S, беспилотник RQ-4B американских ВВС попеременно пролетели над акваторией, а стратегический самолет-разведчик несколько раз нарушил воздушное пространство КНДР и продвинулся на несколько километров вглубь страны.

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«Нет никакой гарантии того, что не произойдут потрясающие события, такие как уничтожение стратегического самолета-разведчика американских ВВС в Корейском Восточном море», — предупредил представитель Минобороны Северной Кореи.

По его словам, военные США накалили обстановку до предела. Армия КНДР соблюдала выдержку, но не исключено, что США за «провокационную воздушную разведку» придется дорого расплатиться. В Минобороны напомнили о сбитых самолете-разведчике EC-121 в 1969 году и вертолете в 1994 году, которые вторглись в воздушное пространство страны, а также об опасном положении самолета RC-135 в марте 2003-го.

Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева призвала США возобновить диалог с КНДР ради снижения напряженности в регионе.