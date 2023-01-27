Мир 27 января 2023, 18:35 КНДР пожелала России сжечь дотла западное вооружение на Украине Сестра Ким Чен Ына Ким Е Чжон: Россия сожжет дотла вооружение, которым хвастается Запад РИА «Новости»

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Россия «сожжет дотла» вооружение, которым хвастаются США и страны Запада, заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон. Ее заявление опубликовало ЦТАК.

«Не сомневаюсь, что любое вооружение, которым гордятся США и Запад, будет полностью сгорать и превращаться в металлолом перед непоколебимым боевым духом и мощностью героической армии и народа России», — заявила политик.

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По мнению Ким Е Чжон, главным виновником происходящего на Украине являются США. Накачивая Украину вооружением, власти США стимулируют продолжение конфликта, заявила она.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова уверена, что поставки западными странами танков на Украину вряд ли существенно изменят расклад сил. При этом подобные шаги приведут к обострению конфликта Запада с Россией. Собрание глав Минобороны стран НАТО на авиабазе Рамштайн подтверждает это.