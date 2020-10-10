КНДР показала новую межконтинентальную баллистическую ракету, которая может ударить в любую точку США

В КНДР на параде показали новую межконтинентальную баллистическую ракету. По словам военных экспертов, по дизайну она напоминает «Хвасон-15» с дальностью 12 874 километров, которая может достичь любой точки на территории материковой части США.

Ракету показали в ходе парада в Пхеньяне, приуроченном к 75-й годовщине основания Трудовой партии Кореи. Военные эксперты отмечают, что благодаря увеличенному размеру она имеет большую грузоподъемность. Информация об этом появилась на сайте NK News.

Кроме нее, на мероприятии продемонстрировали ракету «Пуккыксон-4А». По предварительным данным, она может запускаться с подводных лодок.

Всего на параде проехали по меньшей мере четыре транспортера-установщика с 11 осями. На каждой оси была установлена новая межконтинентальная баллистическая ракета.

Ранее стало известно, что парад посетил председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын. Мероприятие транслировали по телевизору, но не в прямом эфире. По данным южнокорейских военных, запись парада сделали рано утром, а показали только вечером.