КНДР поддержала идею Сеула об официальном прекращении войны. Однако, по мнению властей страны, сделать это необходимо в правильное время и обсудить при этом условия мира. Об этом сообщило РИА «Новости».

Такое заявление сделала сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, замдиректора отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи Ким Е Чжон.

«В смысле физического завершения долгое время продолжающегося на Корейском полуострове нестабильного состояния перемирия и прекращения восприятия другой стороны как врага декларация о прекращении войны — интересное предложение и хорошая идея», — отметила Ким Е Чжон.

Политик отметила, что прекращение войны действительно необходимо. Она отметила, что Южная Корея должна разработать стратегию перемирия, а не только говорить о желании его совершить, передала «Парламентская газета».