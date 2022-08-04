КНДР ответила в ООН на обвинения в обладании ядерным оружием

Никто не имеет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием и осуществлении права на самооборону, поскольку КНДР не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Такое заявление сделало постпредство страны при ООН.

В заявлении миссии уточняется, что Северная Корея уже давно вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, которая предусмотрена в договоре, отметило РИА «Новости».

«Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ей права на самооборону», — сказано в комментарии постпредства страны.

Такое заявление было сделано в ответ на ряд выпадов, которые прозвучали в адрес страны на Обзорной конференции ДНЯО. Мероприятие проходит в Нью-Йорке.

Представитель Белоруссии на конференции ДНЯО в ООН заявил о том, что страна не намерена меня свой статус безъядерной державы. Он назвал беспочвенными все нсинуации по поводу. Представитель страны также добавил, что Белоруссия не намерена менять позицию, несмотря на раскручивающуюся спираль гонки вооружений.