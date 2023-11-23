Мир 23 ноября 2023, 06:30 КНДР отказалась исполнять межкорейское военное соглашение 2018 года Yonhap: КНДР выйдет из соглашения с Южной Кореей и возобновит военные меры Unsplash

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Минобороны КНДР возобновит военные меры и выставит вооруженные силы вдоль границ вопреки заключенному с Южной Кореей соглашению 2018 года. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Мы направим более мощные силы и новую военную технику в район военной демаркационной линии. <…> Военное соглашение между Севером и Югом от 19 сентября уже давно превратилось в пустую оболочку», — объявили в министерстве.

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Такое решение приняли после того, как Южная Корея в ответ на запуск северокорейского разведывательного спутника отказалась исполнять некоторые положения межкорейского военного соглашение 2018 года. КНДР объявила свои действия законными, решила аннулировать документ полностью и возобновить запрещенные им военные меры.

Разведывательный спутник «Манрикен-1» запустили 21 ноября. КНДР предупредила об этом Береговую охрану Японии, после чего в Пусан отправили атомный авианосец США USS Carl Vinson.