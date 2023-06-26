Мир 26 июня 2023, 06:19 КНДР обвинила США в провоцировании ядерного конфликта ЦТАК: КДНР обвинила США в обострении ситуации на Корейском полуострове Freepik

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Институт американских исследований при МИД КНДР выпустил доклад, в котором оценил обстановку на Корейском полуострове и обвинил США в провоцировании ядерного конфликта. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Конфликт на Корейском полуострове 73 года назад, по мнению специалистов, организовали США с целью уничтожить два года существовавшую КНДР. Они заявили, что американское правительство продолжило придерживаться своей стратегии, проводить совместные учения с Южной Кореей, тиражировать слухи, пытаться завоевать влияние в Азии и всем мире, вести себя агрессивно по отношению к Северной Корее.

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«Соединенные Штаты своим бесконечным наращиванием ядерных сил и военными учениями ввергли Корейский полуостров и весь регион в горнило ядерной войны», — предупредили исследователи.

В отчете заявили, что Штаты после подписания мирного соглашения 1953 года нарушили его и превратили Южную Корею в аванпост ядерной войны, базу материально-технического снабжения и стартовую базу для своего вторжения в Северную Корею.

Заместитель постпреда России при ООН Анна Евстигнеева призвала США наладить диалог с КНДР, чтобы снизить степень напряженности в регионе.