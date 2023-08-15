Мир 15 августа 2023, 17:48 КНДР обвинила США в эскалации ядерного конфликта Минобороны КНДР: США поставили на грань ядерной войны ситуацию вокруг Кореи РИА «Новости»

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США в 2023 году перебросили в Южную Корею значительные ядерные средства, чем поставили ситуацию на Корейском полуострове на грань ядерного конфликта. Об этом заявил глава Минобороны КНДР Кан Сун Нам, на XI Московской конференции по международной безопасности его слова привел пресс-атташе министра, уточнил ТАСС.

«США из года в год нарушают интересы КНДР своей враждебной политикой, мешая интересам безопасности республики и ее самостоятельному развитию. Ситуация в Северо-Восточном Азиатском регионе близка к вспышке ядерной войны», — подчеркнул министр.

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Сун Нам отметил, что в 2023 году Соединенные Штаты перебросили в Южную Корею атомную авианесущую ударную группу, стратегический бомбардировщик и атомную подлодку.

«Они провели учения, имитирующие войну с КНДР. По продолжительности, интенсивности и масштабу это оказалось беспрецедентно», — добавил он.

По мнению министра, главный вопрос о ядерной войне на Корейском полуострове заключается в том, кто, как и когда начнет ее.

Ранее представительство КНДР в ООН призвало международное сообщество осудить распространение оружия США по всему миру.