КНДР обсуждала признание ЛДНР при участии России

Северная Корея принимала решение по признанию ДНР и ЛНР при участии российского посольства. Об этом рассказал посол РФ в КНДР Александр Мацегора, передали в ТАСС.

«Когда решался вопрос о признании республик Донбасса со стороны Корейской Народно-Демократической Республики, российское посольство в Пхеньяне от этой темы отстранено не было», — сообщил дипломат.

Мацегора напомнил, что министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи направила официальное письмо руководителям внешнеполитических ведомств республик Донбасса о признании их независимости 13 июля. Таким образом Корейская Народно-Демократическая Республика стала пятым государством, признавшим независимость Донецкой и Луганской Народных Республик. Первыми четырьмя странами были Южная Осетия (еще с 2014 года), Россия, Абхазия и Сирия.

В конце июля послы ДНР и Северной Кореи в России Ольга Макеева и Син Хон Чхоль встретились в Москве. Главы дипведомств обсудили ряд двусторонних вопросов, в том числе об установлении дипломатических отношений.