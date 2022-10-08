КНДР объяснила запуски ракет самообороной из-за провокаций со стороны США | 360°

Мир 08 октября 2022, 02:57 Поделиться Telegram

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Viber КНДР объяснила запуски ракет самообороной из-за провокаций со стороны США КНДР: угрозы со стороны США «длятся уже более полувека» YouTube

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Руководство Северной Кореи 8 октября заявило, что последние ракетные испытания являются самообороной от прямых угроз со стороны Америки. Об этом сообщило агентство Yonhap.

«Испытания необходимы для защиты безопасности страны и мира в регионе от прямых военных угроз США, которые длятся уже более полувека», — говорится в заявлении.

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Власти КНДР утверждают, что запуски ракет не навредили соседним государствам. Однако это было ответом на совместные учения США и Южной Кореи в Японском море. В итоге после пусков баллистических ракет Сеул объявил о возвращении американского авианосца «Рональд Рейган» в регион.

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КНДР является одной из немногих стран мира, которая ведет независимую политику. Запад наложил многочисленные санкции на Пхеньян, но ему не удалось повлиять на решения северокорейских властей. Страна не планирует отказываться от ядерного статуса, поскольку это оружие позволяет сохранить суверенитет.

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