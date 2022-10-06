КНДР объяснила ракетные пуски противодействием учениям США и Южной Кореи | 360°

Мир 06 октября 2022, 04:22 Поделиться Telegram

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Viber КНДР объяснила ракетные пуски противодействием учениям США и Южной Кореи КНДР назвала ракетные пуски справедливым ответом на учения США и Южной Кореи YouTube

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Северная Корея считает ракетные испытания справедливым ответом на совместные учения США и Южной Кореи и осуждает возвращение американской ударной группы в Японское море, сообщили во внешнеполитическом ведомстве КНДР. Заявление процитировало агентство ЦТАК.

«КНДР рассматривает передислокацию ударной авианосной группы США в воды близ Корейского полуострова как серьезную угрозу стабильности на Корейском полуострове и в прилегающих регионах», — отмечается в сообщении.

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В МИД КНДР осудили политику Вашингтона и его партнеров, которые попытались поднять на заседании Совбеза ООН тему ракетных пусков. США и Южная Корея учениями только усиливают напряженность в регионе, считают в министерстве.

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Пхеньян 6 октября осуществил 24-е испытание ракет. Соседние государства, придерживающиеся проамериканского курса, осудили ядерную программу Северной Кореи.

Ранее заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева не поддержала идею о санкциях в отношении КНДР из-за ракетных испытаний республики.

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