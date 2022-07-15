КНДР объяснила, почему Украина не имеет права осуждать признание республик Донбасса

Украина не вправе осуждать решение КНДР признать Донецкую и Луганскую народные республики, поскольку сама «ранее поддерживала незаконные действия США». Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНДР.

«Украина не имеет права возражать или спорить с нашими легитимными действиями в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали незаконную, несправедливую враждебную политику США [по отношению к КНДР]», — привело заявление ведомства Reuters.

В агентстве пояснили, что речь идет, в частности, о поддержке санкций из-за ракетно-ядерной программы.

КНДР продолжит укреплять и развивать дружественные отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают ее суверенитет и выстраивают отношения с ней по принципам «равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения», добавили в корейском МИД.

КНДР признала две республики Донбасса 13 июля. Украина сразу разорвала с ней дипломатические отношения. Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Северной Корее «жесткой реакцией на всех уровнях».