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    15 июля 2022, 09:16

    КНДР объяснила, почему Украина не имеет права осуждать признание республик Донбасса

    МИД КНДР: Украина не имеет права спорить с признанием ДНР и ЛНР

    Оксана Кириллова

    Украина не вправе осуждать решение КНДР признать Донецкую и Луганскую народные республики, поскольку сама «ранее поддерживала незаконные действия США». Об этом сообщило Министерство иностранных дел КНДР.

    КНДР объяснила, почему Украина не имеет права осуждать признание республик Донбасса

    «Украина не имеет права возражать или спорить с нашими легитимными действиями в рамках суверенитета после того, как украинские власти в прошлом поддерживали незаконную, несправедливую враждебную политику США [по отношению к КНДР]», — привело заявление ведомства Reuters.

    В агентстве пояснили, что речь идет, в частности, о поддержке санкций из-за ракетно-ядерной программы.

    КНДР продолжит укреплять и развивать дружественные отношения и сотрудничество со всеми странами, которые уважают ее суверенитет и выстраивают отношения с ней по принципам «равенства, невмешательства во внутренние дела и взаимоуважения», добавили в корейском МИД.

    КНДР признала две республики Донбасса 13 июля. Украина сразу разорвала с ней дипломатические отношения. Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Северной Корее «жесткой реакцией на всех уровнях».