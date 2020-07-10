КНДР не будет проводить «бесполезный» саммит с США в 2020 году

«Как бы кто ни говорил, что саммит обязательно необходим, нужен он, скорее, американской стороне, а для нас он будет абсолютно непрактичным и бесполезным», — пояснила она.

По ее словам, позиция Пхеньяна может поменяться при условии, что Соединенные Штаты изменят тему северокорейско-американских переговоров с «денуклеаризации в обмен на снятие санкций», на «прекращение враждебности в ответ на возобновление переговоров КНДР и США».