КНДР назвала условия для возобновления сотрудничества с Америкой

Правительство Северной Кореи заявило, что не будет взаимодействовать с Америкой, пока та не откажется от агрессивной политики. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.

«КНДР заявляет, что не пойдет на контакты с США, пока они не откажутся от враждебной политики», — говорится в издании.

Кроме того, страна готова вести переговоры лишь при гарантии равных условий.

Ранее сестра лидера Северной Кореи, заместитель отдела Центрального комитета Трудовой партии страны Ким Е Чжон высказала критику в адрес совместных военных учений США и Южной Кореи.