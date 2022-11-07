КНДР назвала массовые ракетные пуски ответом на учения Южной Кореи и США | 360°

Мир 07 ноября 2022, 03:13 КНДР назвала массовые ракетные пуски ответом на учения Южной Кореи и США ЦТАК: КНДР провела массовый запуск ракет в ответ на военный учения США и Южной Кореи РИА "Новости"

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Северная Корея считает совместные военные учения Южной Кореи и США открытой провокацией, намеренно обостряющей напряженность в регионе. Генеральный штаб Корейской народной армии назвал недавние массовые ракетные пуски КНДР ответными мерами. Об этом сообщило агентство ЦТАК.

«Последние провокационные действия США и Южной Кореи, которые проводят агрессивные военные учения, являются недопустимым и непростительным поведением», — сказано в сообщении.

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Поэтому пуски ракет были сделаны с целью демонстрации силы. Северокорейские военные отработали подавление вражеских объектов в воздухе и нанесение массовых ракетных ударов по базам противника. Генштаб предупредил, что дальнейший ответ КНДР на любые провокации в ее адрес будет еще более проработанным и беспощадным.

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Ранее зампостпреда РФ при ООН Анна Евстигнеева высказала мнение, что причина частых ракетных запусков КНДР может быть в непредусмотрительной военной активности Штатов. Помимо учений, по мнению политика, у Пхеньяна вызывают опасение переговоры между США и Южной Кореей о размещении на Корейском полуострове американского вооружения, в том числе ядерного.