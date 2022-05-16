Лидер КНДР Ким Чен Ын приказал мобилизовать военных для того, чтобы наладить поставки лекарств в аптеки. Распоряжение было отдано на фоне распространения в Северной Корее коронавируса. Об этом сообщило агентство Ренхап со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

В связи с ситуацией в КНДР политбюро Трудовой партии Кореи провело очередное экстренное совещание. Ким Чен Ын в ходе заседания отметил, что, несмотря на распоряжение властей, лекарственные препараты не были поставлены в аптеки.

В связи с этим северокорейский лидер отдал приказ привлечь силы военно-медицинского направления Народной армии КНДР к немедленной стабилизации поставок лекарств в Пхеньян.

По данным ЦТАК, за последние сутки от коронавируса в Северной Корее скончались восемь человек. Общее число жертв инфекции в стране составило 50 человек. У одного из подхвативших ковид анализы показали наличие штамма стелс-«омикрон».

На прошлой неделе Ким Чен Ын впервые с момента начала пандемии появился в общественном пространстве в медицинской маске. Кадры показали государственные СМИ КНДР. Через несколько дней после этого северокорейский лидер заявил, что страна столкнулась с крупнейшим потрясением с момента основания республики в связи с распространением в КНДР инфекционного заболевания.