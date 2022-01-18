Академия оборонных наук КНДР провела испытания тактических управляемых ракет. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Ракеты поразили островную цель у восточного побережья Северной Кореи. Всего в Японском море запустили две тактические управляемые ракеты. Проверочные стрельбы решили провести, чтобы проверить точность этого вида вооружения.

По результатам запусков Академия оборонных наук подтвердила точность, безопасность и эффективность вооружений.

Ранее о запуске неопознанного снаряда написало агентство Yonhap. Журналисты уточнили, что запуск произвели в сторону Японского моря. Испытания назвали четвертой с начала года демонстрацией силы со стороны Северной Кореи. Как заявил южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ), ракеты запустили из района международного аэропорта Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна.

Предыдущий запуск КНДР осуществила 14 января. Тогда снаряд тоже запустили в сторону Японского моря. Днем ранее северокорейские военные провели успешные испытания гиперзвуковой ракеты.