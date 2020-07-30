КНДР испытала ракету, уничтожающую корабли

СМИ со ссылкой на южнокорейских военных сообщили, что КНДР испытала противокорабельную ракету в рамках учений. Она пролетела примерно 100 километров.

О запуске крылатой ракеты класса «море — море» сообщило корейское агентство «Ренхап» со ссылкой на военных из Южной Кореи. Об испытании не говорили журналистам, поэтому раньше информация о пуске не появлялась, хоть он произошел 6 июля. По данным СМИ, ракета пролетела около 100 километров.

Тип ракеты, которая тестировалась 6 июля, неизвестен. Отмечается, что такое же оружие испытывалось в КНДР и раньше.

В южнокорейском Объединенном комитете начальников штабов Республики Корея сочли пуск 6 июля регулярными морскими учениями КНДР. Представитель комитета добавил, что в случае тестов баллистических ракет об этом всегда сообщают общественности, однако испытание крылатой ракеты не запрещено санкциями и было проведено в ходе обычных тренировок.

Впервые КНДР разработала собственную противокорабельную ракету в феврале 2015 года. Сообщалось, что она является копией советского снаряда Х-35.