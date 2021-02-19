КНДР дала совет, как называть Ким Чен Ына

МИД КНДР рекомендовал иностранным государствам называть главу страны Ким Чен Ына председателем государственных дел.

«На днях посольством получена нота Протокольного департамента МИД КНДР, в которой сообщается, что официальный перевод названия высшей государственной должности КНДР на русский язык должен быть следующим: „Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики“», —сообщило посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.

Также приведены переводы его должности на английский, французский, китайский, испанский, немецкий и арабский.

В начале 2021 года лидер КНДР Ким Чен Ын стал генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, сообщил RТ. Это решение приняли на VIII съезде ТПК. Его прошлую должность (председатель партии) просто переименовали.

Основатель народно-демократической республики и дед действующего лидера КНДР Ким Ир Сен также занимал пост генерального секретаря ТПК. На аналогичном посту находился и Ким Чен Ир — отец Ким Чен Ына.

Ранее ООН опубликовал доклад, согласно которому северокорейские хакеры с 2019 года по ноябрь 2020 украли виртуальные активы на сумму 316,4 миллиона долларов. Украденные деньги власти страны использвали для финансирования ядерных и ракетных программ.