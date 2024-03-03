Мир 03 марта 2024, 19:24 Кнайсль заявила о присутствии военных стран НАТО на Украине Бывший глава МИД Австрии Кнайсль заявила о присутствии войск Запада на Украине РИА «Новости»

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Западные войска давно находятся на Украине и занимаются тренировкой местного спецназа. Об этом в беседе с журналистами на Всемирном фестивале молодежи в Сочи заявила бывший канцлер Германии Карин Кнайсль.

Она пояснила, что услышала об этом от канцлера Германии Олафа Шольца во время его очередного отказа в поставке дальнобойных ракет Украине

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«Шольц говорил, что если мы пошлем ракеты, нам придется послать немецкие войска, как это сделали британцы. Это уже признано. Это не государственная тайна», — привел слова Кнайсль ТАСС.

Собеседница журналистов отметила, что речь идет о подразделениях, которые тренируют украинские специальные силы быстрого реагирования по стандартам НАТО.

Если раньше, обратила внимание Кнайсль, такие усилия могли дать эффект, то специальная военная операция показала, что задействование подобного рода войск бесполезно, так как боевые действия сильно отличаются от тех, к которым привыкли офицеры блока.

На этой неделе с заявлением о возможности отправки сухопутных войск НАТО на Украину выступил президент Франции Эммануэль Макрон.

Его слова резко раскритиковали другие европейские политики. В частности, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что такой шаг приведет к дальнейшей эскалации, а не положит конец конфликту.