Мир 25 марта 2024, 08:00 Кнайсль заявила, что НАТО избавляется на Украине от просроченных снарядов Кнайсль: НАТО избавляется на Украине от просроченных боеприпасов РИА «Новости»

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Военно-политический блок НАТО поставляет на Украину просроченные снаряды, как это раньше происходило в Югославии. Такое мнение выразила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Ее слова передал телеканал «Россия -1».

«Ракеты Tomahawk, от которых хотели избавиться, были выпущены с такой большой высоты, что под ударом оказались колонны беженцев, пострадавшие от огня НАТО», — пояснила политик.

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Ранее сын генерала Ратко Младича заявил, что руководство НАТО устроило бомбардировки Югославии, поскольку их целью с самого начала было расширение блока. Они планировали приблизиться к российским границам. Происходящее сейчас на Украине он связал с событиями в Югославии, считая конфликт звеном одной цепи.