Мир 03 марта 2024, 17:24 Кнайсль спрогнозировала переговоры России с США по Украине Кнайсль: только Россия и США будут говорить об окончании конфликта на Украине Mikhail Metzel / Global Look Press

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Россия и США рано или поздно сядут за стол переговоров по Украине, хотя посреднические усилия других стран также важны. Такое мнение выразила живущая в России экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль. Ее слова привело РИА «Новости».

«Я думаю, что рано или поздно Вашингтон и Москва будут говорить друг с другом», — подчеркнула дипломат.

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Кнайсль отметила усилия Китая и Турции, предложивших некоторые идеи по урегулированию на Украине. При этом украинское руководство в переговорах принимать участие не будет, добавила она, напомнив, что это запрещено на законодательном уровне.

Для диалога на высоком уровнем нужно «навести мосты» на уровнях пониже, подытожила Кнайсль.

Россия не ведет никаких переговоров с Украиной — ни напрямую, ни через посредников, заявил ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя. При этом в Кремле подчеркивали важность дипломатического урегулирования для прекращения конфликта.