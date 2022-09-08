Ключевого руководителя ИГИЛ задержали в Турции | 360°

Мир 08 сентября 2022, 23:44 Поделиться Telegram

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Viber Ключевого руководителя ИГИЛ задержали в Турции Президент Турции Эрдоган: силовики задержали руководителя ИГИЛ Unsplash/Anna Berdnik

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что правоохранительные органы задержали одного из руководителей ИГИЛ («Исламское государство» признано террористическим и запрещено в России) Башара Хаттаба Газаль Аль Сумайдая на территории страны. Об этом передал телеканал NTV.

Информацией о задержании террористам Эрдоган поделился в разговоре с журналистами в самолете во время возвращения с Балкан. По словам турецкого лидера, Сумайдай был руководителем высшего звена после Абу Бакра аль-Багдади.

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«Международные отчеты и отчет ООН по безопасности также содержали информацию о том, что этот террорист был одним из руководителей ИГИЛ», — пояснил Эрдоган.

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Турецкие силовики давно следили за Сумайдаем. Он находился в стране по поддельным документам и тщательно маскировался.

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