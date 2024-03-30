Мир 30 марта 2024, 23:15 «Клоунада». В России отреагировали на заявление Зеленского о переговорах Рогов назвал клоунадой заявление Зеленского о переговорах с Россией РИА «Новости»

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Клоунадой назвали недавнее заявление президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорилось якобы о готовности к переговорам с Россией. Об этом заявил РИА «Новости» председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«То, что Зеленский начал допускать варианты переговоров с Россией, то это хорошая мина при плохой игре. Это своего рода клоунада», — заявил он.

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Рогов считает, что украинский лидер просто почувствовал, что «запахло жареным». Теперь Зеленский попытку своего спасения пытается представить как готовность к диалогу и компромиссам с Россией, «хотя этим здесь и не пахнет», подчеркнул общественник.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин напомнил про предупреждение бывшего государственного секретаря США Генри Киссинджера, ныне покойного, что Украина не более чем маленькая пешка в геополитике, которой можно пожертвовать. Зеленский его не послушал, поэтому страна и переживает катастрофу.

Ранее Зеленский уволил некоторых своих помощников и советников, включая основателя и директора студии «Квартал-95» Сергея Шефира, который занимал свой пост с 2019 года.