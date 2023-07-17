Мир 17 июля 2023, 01:54 «Клоун из цирка». Фотографию Зеленского в трусах высмеяли в Сети Пользовали Twitter высмеяли фото Зеленского в трусах, сделанное в 2014 году РИА «Новости»

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Пользователи Twitter язвительно отреагировали на старую фотографию президента Украины Владимира Зеленского, снятую во время его выступления в эфире шоу «Квартал-95». Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на публикацию украинского режиссера Игоря Лопатенока в микроблоге.

Постановщик опубликовал фото с выступления Зеленского в 2014 году, там нынешний глава киевского режима стоит в нижнем белье.

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«Угадайте, что это за мужчина слева?», — подписал Лопатенок необычный кадр.

Пользователи оставили ироничные комментарии о фотографии. Читатель с ником Mohanad I выразил предположение, что в кадре стоит самый высокооплачиваемый артист на планете.

«Это единственный и неповторимый Владимир Зеленский, клоун из цирка уродов», — сообщил Simionescu Bogdan.

Другой читатель с именем Daily Trite отметил, что увидел на фото некую шутку, над которой никто не смеется.

«Не могу разобрать без его зеленой униформы», — признался Cat Van Helsing.

Сейчас Зеленский известен как украинский президент, однако славу он получил задолго до политической карьеры. Мужчина был комедийным актером, зрители видели его на юмористических концертах или в фильмах, где Зеленский играл соответствующих персонажей.

Ранее журналист Виталий Портников заявил, что российский лидер Владимир Путин является истинным президентом для украинского народа. По его мнению, это может обернуться тем, что от Украины уйдет весомая ее территория.