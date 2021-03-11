Клопы напали на американскую атомную подводную лодку

Американская атомная подводная лодка USS Connecticut столкнулась с нашествием клопов. Кровопийцы подорвали боеспособность субмарины, не давая ее экипажу спокойно жить и работать.

Об этом сообщил Navy Times. Издание уточнило, что клопы проникли на борт подводной лодки еще прошлой весной. Матросы заметили их в марте 2020 года, когда субмарина проходила учения ICEX-2020 в Северном Ледовитом океане. Сперва экипаж несколько месяцев пытался самостоятельно избавиться от насекомых, но не смог их вывести.

«Клопы буквально поедали людей заживо прямо на койках», — процитировало издание слова старшины субмарины.

Матросы не раз жаловались руководству, однако официальный запрос на дезинфекцию подлодки передали в контролирующие структуры только в декабре 2020 года. При этом сама обработка подлодки началась в феврале 2021-го. По данным издания, процесс так сильно затянулся, потому что командование сначала не поверило жалобам экипажа из-за «отсутствия доказательств».

Появление клопов привело к тому, что подводникам почти год пришлось спать на полу или стульях. В таких условиях у экипажа были «тотальный недосып и усталость, которые угрожали боеспособности субмарины». Сейчас подлодку обработали, однако матросы боятся, что клопы могут вернуться.