Глава Еврокомиссии поддержала отмену голосования при принятии ключевых решений ЕС

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в поддержку реформирования Евросоюза. В частности, она указала на то, что при принятии ключевых решений можно отменить принцип единогласного голосования, сообщил RT.

«Я всегда поддерживала идею о том, что в некоторых ключевых сферах нет более смысла в обязательном единогласном голосовании», — сказала глава Еврокомиссии в ходе церемонии закрытия общественной конференции «Будущее Европы» в Страсбурге.

Помимо этого, Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение о том, чтобы Брюссель получил больше полномочий в сферах обороны и здравоохранения.

Накануне, по данным Bloomberg, 27 постпредов ЕС не смогли договориться по антироссийским санкциям и решили, что продолжат обсуждение в ближайшее время. Противником ограничений выступила Венгрия. Эта страна не поддерживает предложение ЕС по введению эмбарго на импорт российской нефти.