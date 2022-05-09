facebook_pixel
    09 мая 2022, 19:14

    Глава Еврокомиссии поддержала отмену голосования при принятии ключевых решений ЕС

    Урсула фон дер Ляйен выступила за отмену голосования по ключевым решениям Евросоюза

    Ольга Назаркина

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в поддержку реформирования Евросоюза. В частности, она указала на то, что при принятии ключевых решений можно отменить принцип единогласного голосования, сообщил RT.

    Глава Еврокомиссии поддержала отмену голосования при принятии ключевых решений ЕС

    «Я всегда поддерживала идею о том, что в некоторых ключевых сферах нет более смысла в обязательном единогласном голосовании», — сказала глава Еврокомиссии в ходе церемонии закрытия общественной конференции «Будущее Европы» в Страсбурге.

    Помимо этого, Урсула фон дер Ляйен поддержала предложение о том, чтобы Брюссель получил больше полномочий в сферах обороны и здравоохранения.

    Накануне, по данным Bloomberg, 27 постпредов ЕС не смогли договориться по антироссийским санкциям и решили, что продолжат обсуждение в ближайшее время. Противником ограничений выступила Венгрия. Эта страна не поддерживает предложение ЕС по введению эмбарго на импорт российской нефти.