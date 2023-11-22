Мир 22 ноября 2023, 03:19 Ключевое преимущество российской армии назвали в ВСУ Командир отделения ВСУ Роман: российские военные успешно наступают РИА «Новости»

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Украинским солдатам крайне не хватает боеприпасов, тогда как российская артиллерия не смолкает на линии боевого соприкосновения. Об этом рассказал командир отделения ВСУ корреспонденту японского издания Daily Shincho Хитоси Такасэ.

Побывав на украинских позициях, японский журналист отметил, что артиллерия ВСУ значительно уступает российской, чей грохот раздается гораздо чаще.

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Командир отделения ВСУ сообщил корреспонденту, что российская армия успешно продвигается, позиции солдат становятся ближе. По словам бойца, главное преимущество России — владение небом.

«Самое главное — это небо. Русские ведут тщательное наблюдение с воздуха, и артиллерия может внезапно атаковать вас, как только вы выйдете на огневую позицию», — заявил боец ВСУ.

В среду, 15 ноября, министерство обороны сообщило, что российские вооруженные силы уничтожили станцию контрбатарейной борьбы Cobra ВСУ на Херсонском направлении.