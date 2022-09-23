Ключевая ставка в Турции упала до 12% | 360°

Все новости

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:41

Пятерых диверсантов задержали в Херсонской области

Эксклюзив

23 сентября 2022, 19:30

«Люди идут счастливые». Марина Юденич рассказала голосовании жителей ЛДНР в Подмосковье

Реклама

Здоровье

23 сентября 2022, 19:14

Врач Кидрянкина рассказала о вреде фруктозы

Происшествия

23 сентября 2022, 19:10

Байкер-пенсионер погиб в ДТП в Архангельской области

Здоровье

23 сентября 2022, 19:10

Названы пять устаревших советов по питанию

Подмосковье

23 сентября 2022, 19:09

Более 600 человек прогулялись по Ивантеевскому дендропарку с начала года

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:08

Мероприятия в поддержку референдумов в Донбассе начались по всей России

Криминал

23 сентября 2022, 19:08

Присяжные признали Арашуковых виновными в организации двух убийств

Спецоперация

23 сентября 2022, 19:07

Песков вновь опроверг слухи о превышении заявленного числа призывников

Мир

23 сентября 2022, 05:12

Ключевая ставка в Турции упала до 12%

Читать 360tv в

Центральный банк Турции понизил ключевую ставку. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Уровень ставки упал до 12%. Предыдущий показатель составлял 13%.

Реклама

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить учетную ставку с 13 до 12%», — отметили в ведомстве.

Реклама

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы закупать больше американского газа. Подобной информацией он поделился в ходе выступления на заседании турецко-американского делового совета.

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама