Ключевая ставка в Турции упала до 12% | 360°

Мир 23 сентября 2022, 05:12 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Ключевая ставка в Турции упала до 12%

Читать 360tv в

Центральный банк Турции понизил ключевую ставку. Об этом сообщил RT со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Уровень ставки упал до 12%. Предыдущий показатель составлял 13%.

Реклама

«Комитет по денежно-кредитной политике принял решение снизить учетную ставку с 13 до 12%», — отметили в ведомстве.

Реклама

Ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы закупать больше американского газа. Подобной информацией он поделился в ходе выступления на заседании турецко-американского делового совета.

0 0 0 0 0 0