Своим мнением поделился автор канала «Уругвайская разведка». Президенту России Владимиру Путину в основном не удается разговаривать с Западом, так как там мыслят штампованными фразами телепрограмм.

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Исключение составляет 96-летний Киссинджер. Американский политик получил образование, когда в Белом доме понимали, что «ключ от мира — в Москве».

Сейчас среди элит в США больше нет представителей, которые могли бы трезво обсудить «главные темы» с Путиным, считает автор канала в соцсети. Решение бывшего госсекретаря съездить в Москву ясно объясняет качество этих элит.

«Лучше него нет», — подытожил он.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встречался с бывшим госсекретарем в Нью-Йорке. Там американец рассказал, что хотел приехать на мероприятия к 90-летию со дня рождения российского политического деятеля Евгения Примакова. Однако в силу обстоятельств эта поездка так и не состоялась. Тем не менее Киссинджер пообещал обязательно приехать в 2020 году. В Москве также надеются на этот визит, отметил глава ведомства.