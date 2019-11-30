«Клятая газовая труба»: на Украине назвали бессмысленным существование страны

Украинская элита стала думать только про обогащение, поэтому напрочь забыла о внутренних и внешних политических планах страны.

«Мы утратили смыслы! Смыслом стала вот эта клятая газовая труба. Все!» — заявил Молчанов.

«Зимой может быть не просто»: депутат оценил желание Украины запретить российский газ Подробнее

Журналист нашел корень проблемы. После распада Советского Союза Украине не удалось превратиться в самостоятельное государство, которое было бы способно вести диалог с мировыми лидерами на равных.

«Когда мы станем субъектными, тогда мы сможем говорить и с Россией, и с Западом на более-менее равных уровнях», — добавил Молчанов.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Двусторонние переговоры прошли в Вене 28 ноября. Эту встречу глава Минэнерго России Александр Новак назвал конструктивной. По его словам, сроки заключения нового долгосрочного договора на транзит топлива пока неизвестны, во многом окончательное решение зависит от Киева. Все потому, что Украине еще предстоит сертифицировать своего нового оператора ГТС.