Мир 15 марта 2024, 18:17 Клянчат подачки. Путин дал характеристику киевскому режиму Путин заявил, что Украина пытается униженно клянчить подачки у других стран РИА «Новости»

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Власти Украины унижаются перед другими государствами, чтобы получить очередные финансовые подачки. Об этом на совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил президент Владимир Путин.

Таким образом глава государства объяснил попытки атаки украинских боевиков на российские регионы.

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«У акций подобного рода одна возможная цель — отвлечь внимание общественности других стран, у которых киевский режим пытается клянчить подачки и деньги, от реального состояния дел на линии боевого соприкосновения», — сказал он.

Президент добавил, что ВС России уверенно удерживают инициативу в боях, проявляют героизм и мужество при выполнении поставленных перед ними задач.

Ранее Путин заявил, что с военной точки ВСУ совершили бессмысленные атаки на регионы России. Он отметил, что противник накопил порядка 2,5 тысячи человек для вторжения, но потерпел провал.