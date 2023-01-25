25 января 2023, 19:54
Клишас заявил о возможности России ответить на конфискацию зарубежных активов
Сенатор Клишас: Россия может зеркально ответить Западу на конфискацию ее активов
Глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас заявил, что Россия может в качестве ответных мер запустить конфискацию зарубежных активов. Об этом он рассказал РБК.
Однако он уточнил, что речь идет об имуществе иностранных юридических лиц, у которых есть требования, связанные с национализацией.
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По мнению Клишаса, до изъятия имущества у физических лиц дело не дойдет, поскольку это противоречит конституции.
«Если это собственность государства, то там может быть проще, там могут быть ответные действия, зеркальные», — резюмировал он.
Разговоры вокруг этой темы появились после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Она предложила не заморозить, а конфисковать российские активы в пользу Украины.
Ради этого в Еврокомиссии даже создали специальную экспертную группу, которая должна разобраться, как с юридической точки зрения запустить механизм конфискации.
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