Клишас призвал выслать болгарских дипломатов из России

Сенатор Алексей Клишас заявил, что стоило бы не «возиться с болгарами», а выслать дипломатов Болгарии из России. Заявление появилось в его Telegram-канале.

«Что-то долго мы возимся с этими болгарами. Болгарскому правительству (если оно еще что-то решает) было бы намного проще думать над российским ультиматумом об отмене высылки наших дипломатов, если бы болгарские дипломаты в Москве уже паковали вещи», — заметил сенатор.

В конце июня власти Болгарии заподозрили 70 российских дипломатов в сотрудничестве со спецслужбами и объявили персонами нон-грата. Посол России в Софии Элеонора Митрофанова подала в МИД Болгарии ноту с требованием отменить решение о высылке сотрудников дипломатической миссии до 12:00 (по московскому времени) 1 июля. Она заявила, что действия правительства Болгарии не могут остаться без ответа, не исключен разрыв дипломатических отношений. В МИД Болгарии сообщили, что ждут решения премьер-министра Кирила Петкова по ответу на ноту.