Поправки к Конституции отказались считать шагом к изоляции России

Россия не стремится к изоляции или невыполнению международных обязательств, обсуждая законопроект по поправкам к Конституции. Такое заявление сделал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

«Подчеркну, что мы не идем к какой-то изоляции, мы не пытаемся уйти от исполнения наших международных обязательств. Этого нет», — цитирует Клишаса «Интерфакс».

Сенатор также добавил, что рабочая группа будет отстаивать конституционно-правовую идентичность и суверенитет страны, как это делает российский Конституционный суд. Клишас пояснил, что в предложенном президентом проекте закона сказано, что в случае противоречия международных соглашений Конституции «необходимо, чтобы Конституционный суд четко определил, можем ли мы следовать такого рода соглашениям».

Вопроса суверенитета России коснулся в своем заявлении и глава Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Он заверил, что поправки к Конституции помогут защитить суверенитет страны и избежать толкований Европейской конвенции по правам человека.

«Поправки сохраняют действующие посылы, уже заложенные в Конституции, но в предложенных поправках красной нитью прослеживается тема суверенитета», — сказал Косачев.

По словам сенатора, Россия входит в Совет Европы и обязуется соблюдать Конвенцию по правам человека, однако документ начали интерпретировать.

«Все бы хорошо, если бы Европейский суд по правам человека не взялся ее интерпретировать, а говоря по-русски, истолковывать. Это не специфическая проблема России. На разных этапах ЕСПЧ предписывал Италии легализовать однополые браки, Ирландии разрешить аборты», — отметил он.

15 января президент Владимир Путин объявил о конституционной реформе, а через пять дней стало известно о внесении на рассмотрение в Госдуму проекта закона о поправках. Депутаты проведут обсуждение документа 23 января. После одобрения парламентариями законопроект вынесут на всенародное голосование.

Среди поправок есть те, которые касаются приоритета Конституции РФ над международным законодательством. Как заявлял Путин, «суверенитет нашего народа должен быть безусловным». Поэтому все международные законы и решения таких органов могут распространяться на Россию, только если не противоречат Конституции российского государства.