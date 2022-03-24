Клишас назвал решение России принимать оплату за газ в рублях сильнейшим ударом по США

Переход России на рубли в расчетах за поставки природного газа в недружественные государства — «важный шаг к экономическому суверенитету», написал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram. Также он расценил это решение как «сильнейший удар по США».

По его мнению, отказ от доллара в международных расчетах за газ должен стать лишь первым шагом.

«Газ, нефть, металлы, уран — в конечном итоги все ресурсы мы должны поставлять только за рубли», — уверен Клишас.

Он подчеркнул, что это не контрсанкции, а «просто отказ играть по чужим правилам».

О том, что Россия уже в ближайшее время начнет поставлять газ недружественным странам за рубли, президент РФ Владимир Путин объявил 23 марта. Глава государства объяснил свое решение заморозкой валютных резервов России — он подчеркнул, что «коллективный Запад» объявил дефолт перед Россией и «подвел черту под надежностью своих валют».

Инициатива стала серьезной заявкой на формирование новой валютной зоны вместо евро, считает экономист, обозреватель журнала «Эксперт» Евгений Огородников.