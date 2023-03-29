Мир 29 марта 2023, 01:44 Клирик УПЦ попал в больницу после нападения в Ивано-Франковске УПЦ: священника госпитализировали после нападения раскольников в Ивано-Франковске Pxhere

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Секретаря Ивано-Франковской епархии протоиерея Василия Романюка госпитализировали после нападения на храм раскольников. Он был без сознания, сообщила Украинская православная церковь в Telegram-канале.

«Секретаря епархии пытаются привести в сознание после атаки слезоточивым газом», — отмечено в сообщении.

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К посту также прикрепили видео, на котором лежащего на земле человека пытаются привести в чувство после нападения.

Управление верховного комиссара ООН по правам человека ранее обнародовало доклад о дискриминации УПЦ со стороны официального Киева. В ООН напомнили, что для всех обвиняемых по делу УПЦ необходимо обеспечить права на справедливое судебное разбирательство.

Тысячи верующих посетили в воскресенье, 26 марта, Киево-Печерскую лавру, где провели богослужение и молитву за разрешение продолжить службы. Эта воскресная служба, возможно, была последней в лавре. Украинские власти попросили монахов освободить все помещения обители до 29 марта или перейти в раскольническую ПЦР.