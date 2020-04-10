Клирик РПЦ умер в США из-за коронавируса

У клирика остались мать, жена и сын. «Просьба помолиться об утешении его супруги Марии, сына Александра и матери Лидии», — написал на своей странице Кураев.

Отец Александр служил в храме Святых Царственных Мучеников. Помимо этого, он работал еще и помощником в больнице города Рино в штате Невада. Неделю назад у служителя церкви подтвердили пневмонию, вызванную коронавирусом.

Ранее в Москве диагноз «коронавирусная инфекция» поставили трем священникам православных храмов. Тесты еще двоих служителей Русской православной церкви дали положительный результат, но диагноз окончательно не подтвердился.

Соединенные Штаты Америки, по официальным данным на 10 апреля, занимают первое место в мире по количеству зараженных и погибших от COVID-19. В стране зафиксировано более 466 тысяч случаев заболевания. Более 16 тысяч человек погибли.