Клип Nirvana на YouTube посмотрели более миллиарда раз

Видеоклип американской группы Nirvana на песню Smells Like Teen Spirit на YouTube преодолел рубеж в миллиард просмотров. Это видео стало вторым по популярности роликом из 1990-х.

На первом месте с 1,3 миллиарда просмотров расположился клип Guns N’ Roses November Rain. Замыкает тройку лидеров видео на композицию Zombie ирландцев The Cranberries.

Smells Like Teen Spirit открывает одну из самых популярных пластинок в истории мировой рок-музыки — Nevermind, которую Nirvana выпустила в 1991 году. Клип на эту песню снимали в школьном спортзале в городке Калвер-Сити на юго-западе Калифорнии.

Группа пригласила своих поклонников поучаствовать в массовке. Во время съемок молодые люди разошлись не на шутку — они почти разнесли спортзал и сломали музыкальное оборудование. Лидер Nirvana Курт Кобейн после съемок рассказал, что его чуть не затоптали, у басиста Криста Новоселича стащили гитару, а барабанщик Дейв Грол лишился тарелок.