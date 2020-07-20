Клип Little Big на песню Uno поставил рекорд по просмотрам за всю историю Евровидения

«Поздравляем российский Little Big! [Клип на песню] Uno стал самым просматриваемым видео на канале Евровидения на YouTube за всю историю, набрав более 134 миллионов просмотров», — говорится в сообщении.

Россияне побили рекорд израильской певицы Нетты Барзилай и ее клипа на песню Toy («Игрушка»). Ее видео набрало 133 миллиона просмотров.

В топ-5 рекордно просматриваемых вошли клип артистки Лены Майер-Ландрут на песню Satelite (Германия) — 64 миллиона просмотров. 61 миллион раз просмотрели видео Джесси Матадора на песню Alle Ola Ol (Франция) и клип исполнительницы Loreen на песню Euphoria (Швеция), у которого 41 миллион просмотров.

Little Big с песней Uno должны были представлять Россию в этом году. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции конкурс отметили. Клип российской группы с самого начала побил конкурентов по просмотрам.