Клинцевич: Запад решил напугать Россию коронавирусом

По информации ИА Nаtiоn Nеws, Клинцевич заявил, что западные СМИ намеренно распространяют фейковую информацию о распространении коронавируса в России. Таким образом, журналисты увеличивают негативные настроения в широких слоях российского населения.

«Со стороны государственных властей, по крайне мере тех, кто контролирует эпидемиологическую обстановку, должно последовать обращение в международный суд по поводу распространения ложной информации о коронавирусе», — отметил сенатор.

Он убежден, что ложные данные об эпидемии коронавируса — часть информационной войны на фоне политических процессов в мире. Клинцевич предложил бороться с провокациями и регулярно публиковать в СМИ достоверную информацию.