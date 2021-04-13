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    13 апреля 2021, 16:47

    Клинцевич заметил лицемерие в «озабоченности» НАТО из-за Украины

    Полина Петрова

    Политический деятель Франц Клинцевич заметил противоречия в «озабоченности» НАТО по поводу переброски войск России к границе с Украиной, сообщило РИА ФАН.

    Клинцевич заметил лицемерие в «озабоченности» НАТО из-за Украины

    Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о «необоснованной и необъяснимой» переброске российской армии. Клинцевич подчеркнул, что любые перемещения вооруженных сил РФ по территории нашей страны являются личными, внутренними делами.

    «Мы опять наблюдаем политику двойных стандартов при полном отсутствии логики в заявлениях руководства НАТО. Напомню, Запад постоянно упрекает Россию в необоснованном беспокойстве, когда мы выражаем тревогу при концентрации войск НАТО, в том числе США в непосредственной близости к границам РФ», — отметил Клинцевич.

    Он добавил, что Россия, в отличие от Штатов, всегда заранее предупреждает зарубежных партнеров о проводимых учениях.