Клинцевич заметил лицемерие в «озабоченности» НАТО из-за Украины

Политический деятель Франц Клинцевич заметил противоречия в «озабоченности» НАТО по поводу переброски войск России к границе с Украиной, сообщило РИА ФАН.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о «необоснованной и необъяснимой» переброске российской армии. Клинцевич подчеркнул, что любые перемещения вооруженных сил РФ по территории нашей страны являются личными, внутренними делами.

«Мы опять наблюдаем политику двойных стандартов при полном отсутствии логики в заявлениях руководства НАТО. Напомню, Запад постоянно упрекает Россию в необоснованном беспокойстве, когда мы выражаем тревогу при концентрации войск НАТО, в том числе США в непосредственной близости к границам РФ», — отметил Клинцевич.

Он добавил, что Россия, в отличие от Штатов, всегда заранее предупреждает зарубежных партнеров о проводимых учениях.