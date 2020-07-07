Клинцевич заявил об отсутствии танков и военных кораблей на Украине
Франц Клинцевич, член Совета Федерации, прокомментировал заявление контр-адмирала военно-морских сил Украины Алексея Неижпапы о подготовке к полномасштабным боевым действиям с Россией. По словам чиновника, на Украине нет ни танков, ни боеспособных кораблей. Об этом сообщило РИА ФАН.
Клинцевич подчеркнул, что в стране Неижпапы адмиралов гораздо больше, чем самих кораблей. Он считает высказывание конт-адмирала полным лицемерием. Так как любой здравомыслящий человек, а тем более военный, понимает, что у Украины нет никаких ракет, способных долететь до Крыма и все разрушить.
«Эти разговоры ведутся для того, чтобы удержать в повестке современного контента Украину, выдать негатив в отношении России и обозначить себя как страну, продолжающую страшную борьбу и войну с невидимым врагом, который и шага не сделал через границу», — полагает член Совфеда.