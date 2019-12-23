Санкции США против «Северного потока — 2» вызвали серьезное раздражение Европы. Об этом «360» заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Мир многополярен, и у России достаточно инструментов и рычагов [чтобы решить проблему]. „Северный поток — 2“ и „Турецкий поток“ обязательно достроят, так как в этом заинтересована вся Европа», — заявил сенатор. Клинцевич добавил, что европейские налогоплательщики уже давно понимают, что идти в фарватере американской политики — это значит платить за все в два раза больше.

«Европа осознала, что выстроить содружество без России будет очень проблематично. Это связано с экономической, энергетической и военно-политической ситуацией. Без России сегодня нельзя», — подчеркнул собеседник.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не оставит американские санкции против строительства газопроводов без ответа, который будет соответствовать национальным интересам. Он выразил надежду, что подобные выпады со стороны Соединенных Штатов не станут препятствием для введения проекта в эксплуатацию. По словам Пескова, сейчас специалисты изучают сложившуюся вокруг «Северного потока — 2» ситуацию.

21 декабря, в субботу, начали действовать ранее одобренные в палате представителей и сенате ограничения США против «Северного потока — 2» и «Турецкого потока». Согласно санкциям, руководителям и сотрудникам компаний, которые продают и сдают в аренду суда для строительства газопроводов, запретят въезд в США и заблокируют их активы.